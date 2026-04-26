管理栄養士のゆきぼむです。今回は、乳製品は不使用、豆乳で作れる「豆乳プリン」のレシピを紹介します。生クリームも牛乳も不使用なのに、クリーミーでなめらか。癒される美味しさのプリンが作れちゃいますよ！【詳細】他の記事はこちら豆乳プリンを作るのにかかる時間約15分豆乳プリンのカロリー約148kcal／1人分豆乳プリンのレシピ豆乳プリンの材料（150mlプリンカップ4個分）【プリン液】卵2個※卵はMサイズを使用してく