英国のハイエンドブランドを扱うBLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社は、自社の直営店「ヴァルカナイズ・ロンドン」にて、エリザベス2世女王の生誕100周年を祝う特別イベント『CELEBRATING HER MAJESTYS CENTENARY』を2026年4月17日（金）から5月10日（日）までの間、開催する。本年、2026年は故エリザベス2世女王陛下が生誕100周年を迎えられる節目の年。これを記念し、英国・ロンドンでも様々なお