2026年4月21日、中国メディアの南風窓は「中国製EVには結局抗えず」と題し、中東情勢を背景とした欧州の燃料価格高騰により、中国製電気自動車（EV）が欧州市場で急速にシェアを拡大させていると報じた。記事は、2月28日から4月18日にかけて欧州のガソリン価格が平均15％上昇し、英国とポーランドでは32．4％に達し、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダでも軒並み20％を超えたと紹介した。そして、この急激な高騰が欧