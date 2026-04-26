日ロ情勢に翻弄され、交渉は停滞。一向に解決の兆しが見えない北方領土問題。その歴史を、漫才で伝えようと奮闘する芸人がいる。北海道出身のお笑いコンビ「アップダウン」ボケの竹森巧さん（47）とツッコミの阿部浩貴さん（48）だ。【映像】北方領土漫才「ふるさと」Ｍ-１グランプリ準決勝に2001年から3年連続で進出するなど若手のホープだったが、最近は「特攻隊」や「原爆」など重い日本の歴史を、笑いを交えながら伝える活