毎日の通勤や通学。誰もが心に余裕をなくしがちな混雑した車内では、ちょっとした配慮が救いになる一方で、周囲への配慮を欠いた振る舞いが深刻なストレスの火種になることも少なくありません。日本民営鉄道協会から発表された最新の「2025年度 迷惑行為ランキング」では、昨今の状況を反映し、訪日外国人によるマナーの実態についても踏み込んだ調査が行われました。その結果、実に約8割もの人が車内での特定の振る舞いに「迷惑し