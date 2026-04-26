満員電車で通路を塞ぐ「大型キャリーケース」や、一歩も動かない「ベビーカー」にモヤッ。乗客約7割が回答した車内マナー迷惑1位の本音も
毎日の通勤や通学。誰もが心に余裕をなくしがちな混雑した車内では、ちょっとした配慮が救いになる一方で、周囲への配慮を欠いた振る舞いが深刻なストレスの火種になることも少なくありません。
日本民営鉄道協会から発表された最新の「2025年度 迷惑行為ランキング」では、昨今の状況を反映し、訪日外国人によるマナーの実態についても踏み込んだ調査が行われました。その結果、実に約8割もの人が車内での特定の振る舞いに「迷惑した」と回答。混雑した通勤電車が抱える、新たな課題が浮き彫りになっています。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、朝の通勤ラッシュ時に遭遇した「ベビーカー」を巡る違和感や、入り口を“壁”のように塞ぐ「大型キャリーケース」に翻弄された乗客の事例をお届けします。周囲が困惑する中で放たれた、あまりに身勝手で驚愕の言い分とは――。
記事の後半では、最新のアンケート結果から見えたランキングの意外な実態を紹介します。たとえば、訪日客に対する不満として「ゴミの放置」よりも圧倒的に多く、約7割もの人が「迷惑だ」と回答した1位は一体何だと思いますか？ 日本人同士の感覚とは少し異なる、インバウンドならではの「意外なNG行為」の正体に迫ります。
◆【事例1】朝の急行電車で見かけたベビーカー
木村直哉さん（仮名・20代）は、通勤ラッシュの時間帯にホームで急行電車を待っていた。
「朝はいつも混んでいますけど、この日はとくに人が多かったです」
電車に乗り込み吊り革をつかんで落ち着いた瞬間、視線の先に“ベビーカーを押す女性”が立っていたという。
「赤ちゃんは寝ていました。タオルもかけられていてかわいい光景でした。でも、この混雑のなか乗ってくるのかな……とも思いました」
女性は一般車両のドア付近におり、体をやや前に傾けてベビーカーを支えていた。周囲の人は自然と距離をとっていたが、そのわずかな空間もすぐに埋まるような状況だったようだ。
◆優先席や専用車両ではなく…
次の駅でさらに人が乗り込み、ベビーカーの周囲は身動きがとれないほどになった。
「うわ、これ押されたら危ないな」
隣の男性が押し出されるように車輪に足をぶつけ、「すみません」と小声で伝える。女性は軽くうなずき、赤ちゃんのブランケットを直した。
「女性は周囲に目を向けることなく、その場に留まり続けていました」
数駅を過ぎ、混雑が少し和らいでも、女性は優先席付近や女性専用車両へ移動する様子はない。
“なんで、この車両に留まっているんだろう？”
“めんどうくさいのかもしれないけど……”
と木村さんは思っていたという。
「申し訳なさそうな素振りもなく、まるでこれが当たり前というように満員電車に乗っている……その姿にちょっと違和感を覚えましたね」
やがて目的の駅に到着した。降車時には周囲の乗客が自然と道を空けて、女性がベビーカーを押しながらホームに降り立った。
「降りるときに“すみません”とか“ありがとうございます”とか、ほんの一言でもあれば、きっと私の受け止め方も違ったと思います」
◆【事例2】混雑時に通路をふさぐ外国人観光客の“キャリーケース”
松井里奈さん（仮名・20代）は、会社に向かうため、いつものようにホームに並んでいた。
「乗車口の前がふさがっているなと思ったら、全部スーツケースだったんです」
黒や赤、銀色の大型キャリーケースが、ドアの左右に並んでおり、持ち主は外国人観光客のグループで、2つ抱えている人もいたという。
「本当に入り口が“壁”みたいで、列の後ろの人たちも困った顔をしていました」
電車が到着すると、彼らは笑顔で会話をしながら先に乗り込み、キャリーケースもそのままドア付近に置いた。奥に進む気配はなく、松井さんやほかの乗客はキャリーケースの間を、体を横にしてすり抜けるしかなかった。
日本民営鉄道協会から発表された最新の「2025年度 迷惑行為ランキング」では、昨今の状況を反映し、訪日外国人によるマナーの実態についても踏み込んだ調査が行われました。その結果、実に約8割もの人が車内での特定の振る舞いに「迷惑した」と回答。混雑した通勤電車が抱える、新たな課題が浮き彫りになっています。
記事の後半では、最新のアンケート結果から見えたランキングの意外な実態を紹介します。たとえば、訪日客に対する不満として「ゴミの放置」よりも圧倒的に多く、約7割もの人が「迷惑だ」と回答した1位は一体何だと思いますか？ 日本人同士の感覚とは少し異なる、インバウンドならではの「意外なNG行為」の正体に迫ります。
◆【事例1】朝の急行電車で見かけたベビーカー
木村直哉さん（仮名・20代）は、通勤ラッシュの時間帯にホームで急行電車を待っていた。
「朝はいつも混んでいますけど、この日はとくに人が多かったです」
電車に乗り込み吊り革をつかんで落ち着いた瞬間、視線の先に“ベビーカーを押す女性”が立っていたという。
「赤ちゃんは寝ていました。タオルもかけられていてかわいい光景でした。でも、この混雑のなか乗ってくるのかな……とも思いました」
女性は一般車両のドア付近におり、体をやや前に傾けてベビーカーを支えていた。周囲の人は自然と距離をとっていたが、そのわずかな空間もすぐに埋まるような状況だったようだ。
◆優先席や専用車両ではなく…
次の駅でさらに人が乗り込み、ベビーカーの周囲は身動きがとれないほどになった。
「うわ、これ押されたら危ないな」
隣の男性が押し出されるように車輪に足をぶつけ、「すみません」と小声で伝える。女性は軽くうなずき、赤ちゃんのブランケットを直した。
「女性は周囲に目を向けることなく、その場に留まり続けていました」
数駅を過ぎ、混雑が少し和らいでも、女性は優先席付近や女性専用車両へ移動する様子はない。
“なんで、この車両に留まっているんだろう？”
“めんどうくさいのかもしれないけど……”
と木村さんは思っていたという。
「申し訳なさそうな素振りもなく、まるでこれが当たり前というように満員電車に乗っている……その姿にちょっと違和感を覚えましたね」
やがて目的の駅に到着した。降車時には周囲の乗客が自然と道を空けて、女性がベビーカーを押しながらホームに降り立った。
「降りるときに“すみません”とか“ありがとうございます”とか、ほんの一言でもあれば、きっと私の受け止め方も違ったと思います」
◆【事例2】混雑時に通路をふさぐ外国人観光客の“キャリーケース”
松井里奈さん（仮名・20代）は、会社に向かうため、いつものようにホームに並んでいた。
「乗車口の前がふさがっているなと思ったら、全部スーツケースだったんです」
黒や赤、銀色の大型キャリーケースが、ドアの左右に並んでおり、持ち主は外国人観光客のグループで、2つ抱えている人もいたという。
「本当に入り口が“壁”みたいで、列の後ろの人たちも困った顔をしていました」
電車が到着すると、彼らは笑顔で会話をしながら先に乗り込み、キャリーケースもそのままドア付近に置いた。奥に進む気配はなく、松井さんやほかの乗客はキャリーケースの間を、体を横にしてすり抜けるしかなかった。