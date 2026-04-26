満員電車で通路を塞ぐ「大型キャリーケース」や、一歩も動かない「ベビーカー」にモヤッ。乗客約7割が回答した車内マナー迷惑1位の本音も

満員電車で通路を塞ぐ「大型キャリーケース」や、一歩も動かない「ベビーカー」にモヤッ。乗客約7割が回答した車内マナー迷惑1位の本音も