「親友」とは何だったのか―親友・平賀淳をアラスカで失った作家・小林元喜は、３年後、その最期の場所――ラストプレイスに立った。その体験は、『親友は山に消えた』（小学館）に結実すると同時に、懺悔として書き始められた原稿を「救済」の物語へと変えていく契機となった。前回までの記事はこちら第1回『懺悔から救済へ――嫉妬にさいなまれた作家が、親友の死に直面して知った「書くことの意味」』第2回『「高校を辞めてフリ