【新華社ウルムチ4月25日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の烏拉泊国際物流産業パークでこのほど、国際道路輸送（TIR）集結センターの稼働開始と大型トラックの引き渡し式が行われた。これにより、新疆の越境物流体系はスマート化、効率化、大規模化の新たな段階に入った。同パークはウルムチ市が重点的に整備する総合物流拠点で、敷地面積は約180ヘクタール。市南部の交通の要衝に位置し、高速道路網に隣接するなど優れた