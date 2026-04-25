この記事をまとめると ■トラヴィス・パストラーナが「アメリカンジムカーナ」シリーズに復活した ■新愛機となるのは“空飛ぶ”モンスターマシンといわれるスバル製「ブラットルー」 ■ブラットルーには空中姿勢制御まで行う異次元の技術が搭載されている 「アメリカンジムカーナ」にトラヴィス・パストラーナが待望の復帰 トラヴィス・パストラーナの走りやアクションを一度でも見れば、誰もがとりこなになってしまうこと請け