【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節】(正田スタ)群馬 3-1(前半2-1)横浜FC<得点者>[群]百田真登(10分)、西村恭史(42分)、中島大嘉(74分)[横]横山暁之(45分+1)<警告>[群]下川太陽(25分)観衆:3,263人主審:鶴岡将樹