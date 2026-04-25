この記事をまとめると ■独特の「アルファ顔」はコンセプトカーのヌヴォーラが発端だ ■ヌヴォーラはワルター・デ・シルバによってデザインされた ■市販されなかったヌヴォーラであるがその後のモデルに影響を与えた 1996年のパリモーターショーで公開された１台のコンセプトカー アルファロメオといえば、バンパーラインを貫くように盾型グリルをレイアウトした、唯一無二な個性的なフロントフェイスでお馴染みだ。現在のこの