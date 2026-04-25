◇ナ・リーグカブス―ドジャース（2026年4月24日ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手（31）が24日（日本時間25日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に「5番・右翼」で出場。守備でチームをもり立てた。ドジャース・スミスの3ランで先制点を失った直後の3回2死、タッカーの打球は右翼ポール際へ。打球の行方を追った鈴木はフェンス際でジャンプし、打球をキャッチ。フェンスにぶつかったが、衝撃を受けてもボールを