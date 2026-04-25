大分県別府市の立命館アジア太平洋大（APU）が手続きミスにより、出入国在留管理庁が毎年指定している「適正校」に選ばれず、留学生の入国に支障が出ている問題で、APUは25日までに、入学辞退者に入学金、授業料を返還するなどの措置を取るとウェブサイトで発表した。入国が遅れている4月入学者にはオンラインで授業を提供したり、学習上の相談を受けたりする支援策を強化。適正校に選ばれなかったことで在留期間更新回数が増