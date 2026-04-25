『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『007』新作映画で、新たなジェームズ・ボンドを演じる俳優は誰か──。米ラスベガスで開催されたCinemaConでは、現在も慎重にキャスティングが進められていることが明言された。 米によると、Amazon MGM Studiosの映画部門を統括するコートニー・ヴァレンティは、自社のプレゼンテーションで『007』のキャスティング