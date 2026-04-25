『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『007』新作映画で、新たなジェームズ・ボンドを演じる俳優は誰か──。米ラスベガスで開催されたCinemaConでは、現在も慎重にキャスティングが進められていることが明言された。

米によると、Amazon MGM Studiosの映画部門を統括するコートニー・ヴァレンティは、自社のプレゼンテーションで『007』のキャスティングに言及。集まった業界関係者やメディアに対し、今はプロジェクトの進行をじっと見守るよう呼びかけた。

「ジェームズ・ボンド役の俳優をいつ私たちが発表するか、皆さまが気にかけていることは存じております。私たちが細心の注意と深い敬意をもって、時間をかけて進めていることをご理解ください。この新章を観客の皆さんにお届けすることは、私たち全員にとって生涯の夢なのです。そして、軽く扱うことができない責任でもあります。」

前作『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021）でダニエル・クレイグがジェームズ・ボンド役を卒業してから、間もなく5年の月日が経とうとしている。新たなボンド役のほか、キャスティングの進捗は伝えられていないが、ヴァレンティは「ひとつだけお伝えできることがあります」と話した。

「歴史上もっとも愛されているシリーズのひとつと、天才的監督ドゥニ・ヴィルヌーヴ、卓越したプロデューサーのエイミー・パスカルとデヴィッド・ハイマン、エグゼクティブプロデューサーのタニヤ・ラポワンテ、そして脚本家スティーヴン・ナイトという世界トップクラスの顔ぶれとチームを組めば、ボンドの伝統にふさわしい傑作が生まれる基礎が整います。そんな映画ができあがるのです。」

これ以上の情報については、「しかるべきタイミングで、より詳しくお伝えすることになります」とヴァレンティ。2022年にAmazonはMGMを買収し、2025年には『007』シリーズのクリエイティブ権をAmazon MGMが獲得。新体制による1作目を成功させるべく、慎重に事を進めたいのは当然のことだろう。

なお、新たなボンド役に「イギリス出身、無名の新人」をする意図であると報じられたのは2025年9月のこと。現在もその条件が引き続き保持されているかは定かでない。新生『007』の主演の座を射止めるのは誰か、新たな動きを待つより仕方はなさそうだ。

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