セリアの『詰め替え用チューブボトル』は、ちょっとだけ使いたい！を叶えてくれる優秀トラベルグッズ。極細ノズルで量を繊細に調整でき、ドバッと出るアクシデントを防止。漏れにくいので持ち運びも安心で、ポーチの軽量化にも貢献します。日常のメイク直しや旅行などにもぴったりな便利グッズです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：詰め替え用チューブボトル価格：￥110（税込）容量（約）：7ml入