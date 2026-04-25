◇ファーム公式戦西武2―1DeNA（2026年4月24日ベルーナD）左脇腹の違和感で離脱していた西武のネビンが、ファーム・リーグのDeNA戦（ベルーナドーム）で約1カ月半ぶりに実戦復帰した。「3番・一塁」で出場し、第1打席は2死から内野ゴロ、第2打席は1死満塁から中犠飛で先制点につなげた。4回で交代したが「痛みがないことを確認できた。守備も問題なくできたことにも満足しています」と手応えを口にした。中1日を空けて