所属タレントの女性に対し、性的暴行を加えたとして逮捕された芸能事務所の元代表の男性が不起訴処分となりました。2023年8月、埼玉県春日部市にある芸能事務所と宿泊施設で、当時所属していたタレントの20代の女性に2回にわたり性的暴行を加えたとして逮捕された芸能事務所の元代表の男性について、さいたま地検は24日付で不起訴処分としました。さいたま地検は、不起訴処分の理由を明らかにしていません。