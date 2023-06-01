女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が２４日にインスタグラムで撮影の様子を公開した。「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった次の日普通に筋肉痛になった」とつづり、ゴールドの衣装でポーズを取るショットをアップした。続けて「でも撮影自体本当に楽しくて、新しい自分をたくさん知れました！」とつづった。