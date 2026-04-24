【モデルプレス＝2026/04/24】女優の木村文乃が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「クオリティ高すぎ」くたくた煮・魚スープ…子どもの食事公開◆木村文乃、子どもの食事公開木村は「チビうさごはん」と記し、シラスごはん、豚と小松菜の出汁炒め、ブロッコリー、トマト、白菜のくたくた煮、お魚スープ、りんごのメニューが木製のクマの形の器に綺麗に盛り付けられた子ど