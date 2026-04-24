1児の母・木村文乃、シラスごはん・出汁炒め…子どもの食事公開「クオリティ高すぎ」「品数豊富ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】女優の木村文乃が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの食事を公開した。
【写真】38歳ママ女優「クオリティ高すぎ」くたくた煮・魚スープ…子どもの食事公開
木村は「チビうさごはん」と記し、シラスごはん、豚と小松菜の出汁炒め、ブロッコリー、トマト、白菜のくたくた煮、お魚スープ、りんごのメニューが木製のクマの形の器に綺麗に盛り付けられた子どもの食事を公開。「悲報です…離乳食からここまで大好きだったはずの青菜類全拒否です…コメントも何も無くただ首を振って手すらつけない本気のやつです…メニューのレパートリーどうしようと震える日々が始まりそうです しょぼん」と献立の悩みをつづっている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「品数豊富ですごい」「毎日何品も手作りしてて尊敬する」「彩りも綺麗で栄養満点」「突然食べなくなるのあるある」「悩みは尽きませんね」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「クオリティ高すぎ」くたくた煮・魚スープ…子どもの食事公開
◆木村文乃、子どもの食事公開
木村は「チビうさごはん」と記し、シラスごはん、豚と小松菜の出汁炒め、ブロッコリー、トマト、白菜のくたくた煮、お魚スープ、りんごのメニューが木製のクマの形の器に綺麗に盛り付けられた子どもの食事を公開。「悲報です…離乳食からここまで大好きだったはずの青菜類全拒否です…コメントも何も無くただ首を振って手すらつけない本気のやつです…メニューのレパートリーどうしようと震える日々が始まりそうです しょぼん」と献立の悩みをつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「品数豊富ですごい」「毎日何品も手作りしてて尊敬する」「彩りも綺麗で栄養満点」「突然食べなくなるのあるある」「悩みは尽きませんね」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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