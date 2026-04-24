フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２４日に放送され、お笑い芸人・こたけ正義感が妻の職業を明かした。弁護士の資格を持つこたけ。「中学とか高校の頃からお笑い大好きで芸人になろうと思ってたんですけど、ちょっと自信なくて。一回あきらめて弁護士の道に行くかって」と異色の経歴を明かすと、スタジオは「すごっ！」「かしこい」と騒然。３年ほど弁護士として勤務したが、当時交際していた現在の