フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が２４日に放送され、お笑い芸人・こたけ正義感が妻の職業を明かした。

弁護士の資格を持つこたけ。「中学とか高校の頃からお笑い大好きで芸人になろうと思ってたんですけど、ちょっと自信なくて。一回あきらめて弁護士の道に行くかって」と異色の経歴を明かすと、スタジオは「すごっ！」「かしこい」と騒然。

３年ほど弁護士として勤務したが、当時交際していた現在の妻から「そんなに好きなんだったら一回やってみれば」と背中を押され、養成所に入ったと語った。

「妻も弁護士。スーパーエリート。東大からストレートで受かって、大手の法律事務所で働いて、グーグルの本社に行って、アメリカの方の本社で働いてた。今は帰ってきてるんですけど」と話すと、さらにスタジオは仰天。

「夫婦けんかも特殊？」との質問には「最初に争点整理をするんですよ。いろんな争点があって、ばらばらに議論しても終わらない。一回どういう争点があるかを洗い出して、それをひとつずつ解決していけば終わる」と話していた。