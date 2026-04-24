退職が決まると、周囲との関係性や職場の空気が見えてくることがあります。感謝されて送り出される人もいれば、どこか気まずいまま最終日を迎える人もいます。今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、送別会を誰も企画してくれない現実に直面しながら、本人が前向きに状況をひっくり返したエピソードです。病みそうな場面で、主人公が選んだ行動とは――。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった退