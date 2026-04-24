地域に根ざした食文化を発信する文化庁の「100年フード」に、那賀町のとある和菓子が新たに認定されました。地元のおばあちゃんが愛情を込めて作った、そのインパクトある名前の名物を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「那賀町にやってきました。ここに、昔から伝わる衝撃的な名前の和菓子があるということで、早速行ってきます」 （宮下アナウンサー）「那賀町に物騒な名前のお菓子がある