２４日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６２．８７ポイント（０．２４％）高の２５９７８．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４２．９９ポイント（０．４９％）高の８７７５．６２ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２３６７億２２６０万香港ドル（約４兆８２４４億円）に縮小している（２３日は２５５３億７９３０万香港ドル）。半導体株高が投資