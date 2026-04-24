テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が２１日に放送された。タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、アイドルグループ・ｉＬｉｆｅ！の心花りりをゲストに迎えた。引っ越しの話題で、若槻は「大好き」と明かし「更新したことなかったの。独身時代。だから本当に７回ぐらい引っ越したかもしれない。大好きなんだよね」と切り出した。つづけて、引っ越し先のこだわりは「渋谷区！もう