２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．３５ポイント（０．３３％）安の４０７９．９０ポイントと続落した。原油高止まりが投資家心理の重しとなる流れ。２３日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比３．１％高の９５．８５米ドル／バレルと続伸し、再び大台の１００米ドルをうかがう勢いだ。米イラン和平交渉の難航で原油高騰が続き、経済活動にも影響が及ぶと危惧されている。イスラエ