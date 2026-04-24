京都に本社・工場を構える創味食品（山田佑樹社長）が、約100億円を投じ、東日本拠点として埼玉県羽生市に関東工場を竣工。5月から本格稼働する（全ライン稼働は6月以降）。これまでは京都工場より全国へ商品供給してきたが、今後は東西に2拠点生産体制を構築。「物流の効率化に加え、微力だが社会課題であるCO2排出量の削減や物流の2024年問題にも貢献する」（山田社長）。関東工場の所在地は埼玉県羽生市大字上岩瀬字中妻737