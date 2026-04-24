タレント出川哲朗（62）が24日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。旅先での出会いについて語った。出川はお金の使い道を聞かれると「やっぱ旅行ですね」と即答。パーソナリティーの今田耕司が「海外ロケこんだけ行っててまだ？」と驚くと、「まだまだ。正月休みは必ずロッチの中岡と旅行行くし。僕はノープランで行きたいんです。ホテルとかも決めないで行ったりとかするから」と話した。