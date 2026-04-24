タレント出川哲朗（62）が24日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。旅先での出会いについて語った。

出川はお金の使い道を聞かれると「やっぱ旅行ですね」と即答。パーソナリティーの今田耕司が「海外ロケこんだけ行っててまだ？」と驚くと、「まだまだ。正月休みは必ずロッチの中岡と旅行行くし。僕はノープランで行きたいんです。ホテルとかも決めないで行ったりとかするから」と話した。

今年の正月も中岡と米ロサンゼルスを旅し「2人でロス歩いてたら、きれいなマダムが『あ〜ら出川さん中岡さん、写真撮って』って言われて」と回想。「写真撮ったら『これから娘の飛行機に乗るけど、一緒に乗る？』とか言われて」と振り返り「CAさんだったんだけど、パイロットの免許取って。セスナにお母さんを初めて乗せるから『一緒にどう？』とか言われて。いいんですか？とか何とか言って、一緒に乗せてもらって」と突然の誘いに驚きつつ、セスナに同乗したと語った。

出川は「ハリウッドの白い看板の横走って、ドジャースタジアムを上から。下からは見るけど上からってあんまりないでしょ？」とその眺めを振り返り「ノープランだとこういうことが起きるんですよ」と話していた。