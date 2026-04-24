Ｊ１川崎は２４日、サポーターによる違反行為があったこと、及び、当該者に対して処分内容を通告したことを発表した。１８日に日産スタジアムで行われた百年構想リーグの横浜ＦＭ戦で、「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」があったとし、処分内容として、２５日以降に開催される川崎の主管試合４試合の入場禁止を通告した。（その間のアウェーゲームへの入場も禁止）クラブは声明で「川崎フロンターレでは引き続き『安全・