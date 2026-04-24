資料 徳島県で開かれる春の高校野球四国大会の組み合わせが決まりました。 香川1位の高松商は、4月25日午後1時から、徳島市のむつみスタジアムで松山聖陵（愛媛2位）と対戦します。 高松商は、4月11日に行われた香川県大会決勝で尽誠学園に快勝し優勝。順位決定戦でもセンバツベスト8の英明を4対2で破り、1位校として四国大会に出場しています。 また、香川2位の英明は、4月25日午前10時から、阿南市のJAアグリあなん