「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓＳｎｏｗＡｔｈｌｅｔｅｓｏｆｔｈｅＹｅａｒ２０２５―２０２６」表彰式が４月２４日、都内で行われ、スキー・ジャンプで２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が出席し、１００万円の褒賞金を受け取った。１５歳でＷ杯デビューを果たし、今年１０月には３０歳を迎える。司会の清水宏保氏に話を振られるとシックな黒の装いで登壇した高梨は「あっという間