レインズインターナショナルが展開する牛角は、5月7日から14日までの期間限定で、食べ放題コースが「平日20%OFF」「休日10%OFF」となる「母の日キャンペーン」を実施する。【写真】味変も楽しめる！アイスなどデザートも食べ放題牛角公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示すると、割引が適用。デザートも食べ放題となる。