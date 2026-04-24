Image: Originals この記事は2024年8月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。みなさん、普段タンブラーや水筒を使っていますか？もし、今使っているタンブラーに飲みにくさを感じているならば、象印の「ハンドルタンブラー」は注目に値するかも。なんと国内未発売のモデルというこちら、タンブラーの概念を覆すような構