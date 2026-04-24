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この記事は2024年8月8日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

みなさん、普段タンブラーや水筒を使っていますか？

もし、今使っているタンブラーに飲みにくさを感じているならば、象印の「ハンドルタンブラー」は注目に値するかも。

なんと国内未発売のモデルというこちら、タンブラーの概念を覆すような構造と機能がてんこ盛りでした。

ハンドル付きだから開けやすい& 飲みやすい

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「ハンドルタンブラー」は、あの“マホービン”でお馴染みの「象印」が作る取っ手付きタンブラー。ステンレスの二重真空断熱構造は保温・保冷どちらもOKで、安心と実績のメーカーが手がけた商品の性能には十分な期待ができそうです。ちなみに、容量は480mlです。

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最大の特長は、タンブラーなのに「取っ手」がついているところ。

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まるでマグカップかジョッキのように持ち上げてごくごく飲めるのは爽快極まりないでしょう。

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実用性も兼ね備えていて、固く閉めてしまったときや中身の温度によってせんが固くなってしまったときに開けやすいというメリットも。小さなお子さまや力の弱い方にもおすすめできます。

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さらに、蓋には漏れ防止機能もついているので移動も安心です。

飲みごこちの追求は飲み口へも

ハンドルしかり、このタンブラーには「飲みごこち」へのこだわりも。

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飲み口の部分は薄くかつ湾曲した形状が採用されています。一般的に、飲み口は飲み物の味わいに影響を与えるとされており、特に飲み口の部分が薄いと飲み物本来の味わいをよりストレートに感じられるのだとか。

用途を拡張する付属品が便利

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「ハンドルタンブラー」には、茶こしセットと専用ストラップホルダーが付いてくるのもポイント。水分を持ち歩くタンブラーとしての用途だけでなく、茶葉をそのまま入れて急須のようにして飲むことができるなど活躍の幅は広めです。

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専用ストラップホルダーを装着すれば、首や肩から下げて手ぶらで移動ができます。いちいちバッグにしまう必要がなくなるので水分補給をよりスムーズにできそうです。

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ホルダーは引き裂き強度のあるリップストップ素材で撥水性もあり、Dカンやカラビナなどを引っ掛けられるウェビングテープもついているなどと、付属品とは思えない高機能ぶり。

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好みのストラップに付け替え可能なので、ファッション性も担保できます。

ここでは詳しく触れられなかった機能や構造のポイントがまだまだありますので、続きはぜひ下記のリンクからご覧ください。

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Source: CoSTORY