大阪国税局が課税第1部に勤務する20代の職員が、警察官を名乗る人物からの電話にだまされ、個人と法人計259件分の情報を漏えいしたと発表したのは15日だった。 職員は13日11時頃、大阪府内の税務署で勤務中に私用スマホで千葉県警職員を名乗る人物から電話を受け、「捜査の過程で嫌疑がかかっている」と告げられた。さらに電話を代わった捜査2課所属というニセ刑事に「この人物と無関係であることを証明するために保有している情