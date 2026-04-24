【モデルプレス＝2026/04/24】YouTuber・さくらが4月21日、自身のInstagramを更新。石垣島での水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】20歳美人YouTuber「透明感すごい」マーブル柄の水着姿◆さくら、石垣島での水着ショット公開石垣島に滞在中のさくらは「初シュノーケリングして間近でウミガメ見れた」「ずっと行ってみたかった幻の島 念願すぎたなぉ」と喜びをつづり、複数枚の写真を投稿。淡いピンクと紫のマーブル