美人YouTuber、石垣島でマーブル柄の水着姿披露「美ボディすぎる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】YouTuber・さくらが4月21日、自身のInstagramを更新。石垣島での水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳美人YouTuber「透明感すごい」マーブル柄の水着姿
石垣島に滞在中のさくらは「初シュノーケリングして間近でウミガメ見れた」「ずっと行ってみたかった幻の島 念願すぎたなぉ」と喜びをつづり、複数枚の写真を投稿。淡いピンクと紫のマーブル柄の水着姿を披露した。大胆に背中が開いたデザインで、美しいボディラインが際立っている。
さらに「深さによって海の色変わるのがびっくりした！どの濃さもほぼ透明でほんとに綺麗」と感想を記し、シュノーケリングの際のウェットスーツ姿や、間近で泳ぐウミガメの姿も紹介している。
この投稿に、ファンからは「美ボディすぎる」「この水着もめちゃ似合ってる」「発光してるくらいの透明感すごい」「景色に負けないくらい綺麗」「ウミガメに会えるなんて持ってる」「可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「透明感すごい」マーブル柄の水着姿
◆さくら、石垣島での水着ショット公開
石垣島に滞在中のさくらは「初シュノーケリングして間近でウミガメ見れた」「ずっと行ってみたかった幻の島 念願すぎたなぉ」と喜びをつづり、複数枚の写真を投稿。淡いピンクと紫のマーブル柄の水着姿を披露した。大胆に背中が開いたデザインで、美しいボディラインが際立っている。
◆さくらの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美ボディすぎる」「この水着もめちゃ似合ってる」「発光してるくらいの透明感すごい」「景色に負けないくらい綺麗」「ウミガメに会えるなんて持ってる」「可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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