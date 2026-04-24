詐欺の被害が相次いで明らかになっています。秋田市の20代の女性は「毎月5万円稼げる」などと書かれた副業に関するサイトをきっかけに、現金約300万円をだまし取られました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む20代の女性は去年11月、インターネットで「毎月5万円稼げる」「20万人登録している」などと書かれた副業に関するサイトを見つけ、連絡先などを入力しました。その後この会社から電話で、副業を行う手