『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）2024年、千葉県香取市で定食屋を営む寺田ナズナ（綾瀬はるか）は、ある青年に宛てて手紙を書く。24年前、当時17歳だったナズナ（當真あみ）は、いつも同じ電車で見かける高校生の富久信介（細田佳央太）にひそかな恋心を抱いていた。一方、信介は進学校に通いながらプロボクサーを目指し、学校帰りにボクシングジムで練習に打ち込む日々を送っていた。そんな彼らに、運命の