牛丼の「すき家」を展開する外食のゼンショーHD創業者・小川賢太郎氏が亡くなった。小川氏は第一号店を1982（昭和57）年にオープンさせたが、自身はもともと1899（明治32）年創業の老舗「吉野家」出身。ジャーナリストの田中幾太郎さんは「両社の歴史を振り返ると、社長の学歴や経営方針・社風に大きな違いがある」という――。写真＝iStock.com／winhorse（左）／Kokkai Ng（右）※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhor