脱サラをするには、開業資金や運転資金などさまざまなお金がかかり、いくら必要なのか気になる方も多いでしょう。また、会社員とは年金や保険などが異なるため、別途対策が必要です。本記事では、脱サラを検討している方が把握しておきたい、お金の話をわかりやすく解説します。※画像はイメージ脱サラに必要なお金は事業の種類や規模によって異なる脱サラにいくらの資金が必要なのかは、開業するビジネスの業種やスケールによって