高市早苗首相が議長を務める経済財政諮問会議の民間議員４名は、連名で提言を発表した。その「骨太方針2026の策定に向けて」という資料には、《…骨太方針に込められた高市内閣の経済財政運営の考え方、いわゆる「サナエノミクス」が、国民や市場関係者を含む内外からの理解と共感を得ていくことが求められる。そのため、従来からの概要資料だけでなく、簡潔で分かりやすく、メッセージ性のある説明資料の作成、機動的・戦略的な広