台湾女優・林志玲（リン・チーリン）の最新ショットにフォロワーが沸いた。チーリンは日本時間２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「素晴らしい春の日を満喫し、皆さんと共に穏やかで心地よい気分を分かち合いましょう」などとコメント。春夏らしいワンピースの全身ショットをアップ。そのスタイルにフォロワーは「超美人」「本当に可愛い」「すごく素敵」「上品で気品のある女性」「チーリン姉さんは本当に美しいで