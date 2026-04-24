台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！最終回の第８回は、「台湾で感じるラグジュアリー」。せっかくなら、活気ある台北中心部と少しちがう雰囲気も味わいたいもの。それなら、市街中心地から少し離れたホテルを選ぶのもいいかもしれません。一度は泊ま