女性のキャリアについての気になる悩みや疑問に、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「新卒の初任給」について。 （質問）「新卒の初任給が自分より高いです。自分の方が会社に貢献をしているのに、と納得がいきません。角を立てずに、給料の交渉をするコツを教えてください」 （回答）給料の逆転現象は、会社が若手を確保するための「先行投資」が主な原因です