お米がずらっと並ぶのは、埼玉県内のスーパー。米価格の下落が続く中、5kgで「2000円台」のお米が登場しました。マグロやイクラなどの海鮮がこぼれそうなほど盛られた丼ぶり。東京・千代田区にある海鮮が人気の店です。実はこのお店、ランチタイムはご飯が、おかわり自由。一番人気の「海鮮みぞれ丼」を頼んだお客さんらが次々と並び、炊飯器の前には、絶えることなくおかわりの列が。物価高の中でも思う存分食べたい人は大満足で