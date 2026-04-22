栃木県那須塩原市のアジア学院が、2026年度も、土に触れ世界とつながる一日体験プログラム「ちょこっとファーム・フォレスト」を開催！次回開催日は5月16日(土)だ。大地の恵みを感じる一日体験プログラム那須塩原の豊かな自然の中で、世界中から集まった学生たちが学ぶアジア学院。この環境を地域の人にも開放し、季節の野菜の収穫など、スタッフと一緒に汗を流して、大地の恵みを感じられる一日体験プログラムが「ちょこっとファ